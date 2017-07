Foto: TT / NTB Scanpix

Det var antagligen inte till Frans fördel att han var svart. Svensk landsbygd på 1980-talet var inte något under av tolerans. Han fick nog höra en del glåpord. Men vad som fick honom på fall var politikerna.

Ledare Det här är en text från SvD Ledare. Ledarredaktionen är partipolitiskt oavhängig med beteckningen obunden moderat.

Det var kommunen som stängde hans företag, kommunen som förbjöd honom att hålla öppet med hot om vite, och kommunen som såg till att något liknande aldrig uppstod igen.

Spelhallen i Leksand öppnade i en gammal butikslokal vid Domusparkeringen våren 1983 (om jag minns rätt). Den hade ett halvdussin flipperspel och lika många dataspel. I dag skulle de kallas klassiker. Defender. Tempest. Missile command. Asteroids. Lunar lander.

Annons X

Där fanns också en jukebox med allt från Iron Maidens Run to the hills och Judas Priests Breaking the law till Kraftwerks The model och Yazoos Only you.

Där fanns dessutom ett ställ VHS-filmer att hyra. Eller videovåld, som det kom att kallas.

Det kan låta absurt i dag, när varje skolbarn har fler spel och filmer i sin egen smartphone än vad som rymdes i lokalen, men detta ledde till politisk storm. För att rädda ungdomen från förfall stängde politikerna hallen.

Raseriet mot hallen i Leksand var ingen enskild företeelse. Hysteri rådde i hela landet.

Nya ”Insert coin – arkadspelens uppgång och fall i Sverige” (Dokument press) av Ludde Nordenskjöld ger en levande bild av moralpaniken. I Stockholm gällde den huvudsakligen spelhallen Alexander Lucas, som i pressen beskrevs som en plats med öppen narkotikaförsäljning där pederaster kunde utnyttja barn som lurats att spela bort veckopengen.

Det var inte bara miljöerna som betraktades som olämpliga. Spelen ansågs förleda ungdomen till själlös kommersialism. I Stockholm var en av härförarna mot spelen den kommunistiska socialpolitikern Kjell E Johansson. ”Att stå och dra i mekaniska maskiner ser jag enbart som dåligt. Det är meningslöst, destruktivt, vädjar till de sämsta sidorna hos ungdomar”. Han bekämpade för övrigt också diskotek.

Socialborgarrådet Mats Hulth (S) var en annan. ”Eftersom spelhallarna är samlingsplatser för kriminella aktiviteter bör vi stoppa dem. Dessutom är det ju en allmänt torftig miljö.”

Men det var inte bara socialister som drev på. Inte minst i Centerpartiet ville man utplåna de skadliga miljöerna. Engagemanget ökade ytterligare när det centerpartistiska statsrådet Karl Boo och hans följe handgripligen blev utkastade när en politisk delegation skulle inspektera den halvanonyma Biljard Pool-Room på Skånegatan. Man kan förstå att han omedelbart gick till departementet och började skissa på ny lagstiftning. Men regleringen kom att drabba hela branschen.

Det fanns förstås röster emot. I traditionellt centerdominerade Leksand var det Moderaterna som motsatte sig stängningen av spelhallen. Cyniker redan som tonåring trodde jag då att det var ett försök att fiska ungdomsröster – nu skönjer jag snarare ett mönster. Vissa partier har mer beständigt värnat näringsfrihet, andra mindre.

Men Insert coin handlar primärt inte om sedlighetspoliser. Den är roligare än så.

Entusiasten Nordenskjölds ärende är att beskriva arkadspelen. När han tecknar deras historia gräver han dock fram en mycket större berättelse, om människans eviga lust till enkla nöjen och överhetens fåfänga försök att stoppa den.

Det ska sägas att den kontantintensiva spelbranschen till sin natur lockar en del sjaskiga element, förstås. Historieskrivningen innehåller således också dråpliga anekdoter och mustiga karaktärer i företag där man ibland kan ana att redovisningen inte alltid har varit helt fläckfri. Men i normalfallet har det handlat om hårt arbetande egenföretagare som med stor uppfinningsrikedom tvingats uthärda under ett ok av regleringar.

Ett exempel är kravet på underhållning. Spel – allt från enarmade banditer till bingo – var länge enbart tillåtet i samband med en ”offentlig nöjestillställning”. Vad som var nöjen reglerades i detalj av Lotteriförordningens uppräkning av exempel.

”Vissa var riktigt besynnerliga, bland annat sabeldans. Och ormtjusning”, berättar Roger Jonsson, tidigare anställd i Cherryföretagen, ett av de större bolagen i den svenska spelbranschens historia. ”Så då hade vi en kille som cyklade från bingohall till bingohall – han var stelopererad i ett ben dessutom, så han cyklade som en krabba – och på cykeln hade han en låda med en orm i. Han lindade ormen runt halsen och gick genom bingohallen. Sen la han ormen i lådan och cyklade till nästa bingohall.”

Trots de bisarra påbuden kunde den svenska spelbranschen utvecklas, och i enstaka fall till och med uträtta storverk.

I februari 1974 läser Cherryföretagens Per Hamberg en artikel i Business Week om ett nytt bolag i Los Gatos, Kalifornien. Han skickar omedelbart dit sin medarbetare som blir ”lyrisk” över vad han får se. Man beställer på rak arm fem exemplar av bilbanespelet Gran Trak 10 och två exemplar vardera av allt annat i katalogen.

Tillverkaren hette Atari och blev sedermera världsledare inom spel och spelkonsoler för hemmabruk. Mötet blev starten på en intim relation. Köpen från Sverige räddade rentav Ataris existens under de kommande åren.

Tänk er en värld utan tv-spel, så har ni den tillvaro som förbudsivrarna eftersträvar.

Marknaden för arkadspel dog i samband med hemdatorernas och internets ankomst. Den svenska statens ansträngningar att disciplinera medborgarna lever dock vidare.

Människor har förstås inte slutat att spela. Det kommer aldrig att hända.

Med internet har branschen dock slutligen kunnat komma undan lokala krav på ormtjusare. Man har flytt undan politikerna.

Cherryföretagen, som gick från enarmade banditer till att ställa ut Pacman och Donkey Kong på de mellansvenska gatuköken, heter i dag Betsson, bedriver onlinecasino och har huvudkontoret på Malta. Aktien handlas på Nasdaq. Börsvärdet överstiger 1 miljard euro.

Den industrin kunde ha varit svensk.

När jag efterlyser minnesbilder från spelhallen i Leksand på Facebook blir det en tråd med över 200 kommentarer. Officerare, lärare, grafiker, kockar, trädgårdsmästare, skådespelare, konstnärer.

Det blev folk av oss också.