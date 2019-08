Ålder: 35 år.

Familj: Mamma och pappa, två bröder, en storasyster och ett syskonbarn.

Bor: I Dalston, östra London. Har även en våning i East Village i New York.

Aktuell: Som grundare och kreativ chef för det egna modemärket Alexachung och märkets senaste höstkollektion Off the grid.

Favoritställe i London: Towpath Café.

Hittar inspiration: Överallt men huvudsakligen i film och musik.