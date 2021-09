Det här är en text från SvD Ledare. Ledarredaktionen är partipolitiskt oavhängig med beteckningen obunden moderat.

Bredd, mångfald och mycket ny kunskap, i septembers sista fredagspodd där panelen täcker in allt från Gustav II Adolf till vinster i välfärden, via Cementa och ordensväsendet. Är kritiken mot friskolor befogad, eller innebär den ett fokus på helt fel saker? Mattias Svensson, Maria Ludvigsson och Peter Wennblad diskuterar under ledning av Andreas Ericson.

