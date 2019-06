Från Anderna till brittiska underhuset

Den air av ”upptäcksresande vit västerlänning” som bergsbestigandet omgärdas av stärks av SvD:s arkiv där en mängd tidningsnotiser berättar om olika välburgna herrar som tagit sig an diverse toppar runt om i världen. För 120 år sedan skriver Svenska Dagbladet om ”den från liknande förehafvanden i Himalaya och Spetsbergen bekante sir Martin Conway”. I artikeln, som också redogör för en mängd andra europeers forskningsresor, berättas att Conway bestigit Illimani, som med sina 6 438 meter över havet är det näst högsta berget i Bolivia, samt Sorate, idag känt som Ancohuma – som är tredje högsta topp i Anderna. Till vardags var Conway lärare i konsthistoria i Liverpool, men efter återkomsten blev han professor of fine arts vid Cambridge universitet och 1918 valdes han in i det brittiska underhuset.

Han besteg bergstopparna i september och oktober 1898, men först 6 april 1899 noterar SvD händelsen, en påminnelse så gott som någon om att nyheter inte alltid färdades särskilt snabbt vid den här tidpunkten.