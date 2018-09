Framtidsspanaren John Mellkvist om hur generation Z och baby boomers borde samarbeta.

"Mamma, du har min jacka!" En kvinna i övre 50-årsåldern, iklädd en kamouflagemönstrad militärjacka rycker till, vänder sig om och ger sin dotter en påkommen blick när jag passerar längs Birger Jarlsgatan.

En perfekt illustration av när – och hur – två generationer av unga vuxna möts. Den äldre dito står för buset och den yngre för tillrättavisningen. Denna gång tänkte jag vi skulle titta närmare på hur dessa två generationer skulle kunna ha nytta av varandra.

Boomergenerationen, födda i babyboomen efter andra världskriget och fram till mitten av 1960-talet är den grupp som nu förväntas lämna arbetslivet – men som själva inte vill. Intressant är att den idag äldsta förvärvsarbetande åldersgruppen kännetecknas av ungdomsbeteenden. De identifierar sig starkt med sitt yrke, däremot inte med sin ålder – vilket förklarar klädincidenten ovan. Boomers växte upp i en politisk tid av "fight for your rights" med Vietnamdemonstrationer, kärnkraftsmotstånd och almstrider, till tonerna av rockmusik. De var mitt i karriären under 90-talets IT-boom, gillar ny teknologi och använder den flitigt för att fortsätta ta plats i samhällsdebatten.

Generation Z, födda efter millennieskiftet, står nu på tröskeln till arbetslivet men är inte är säkra på att de kommer att klara av detsamma. Z-generationen kallas ibland "generation ordning", men skulle också kunna kallas "generation oro". De har växt upp i den frihet som tidigare generationer har skapat, med allt ifrån eget ansvar i skolan till öppna planlösningar och internets ofiltrerade öppenhetskultur. På köpet har de kastats in i en hård verklighet av näthat, skolskjutningar, terrorism och ökade spänningar i omvärlden. Undersökningar visar att Z-generationen dras till vuxenbeteenden. De drömmer om att ha "riktiga jobb", eget kontor och tydlig titel på visitkortet. En trygg, ordnad tillvaro med tydliga gränser. De ser ofta sina föräldrar som kompisar och tanken på generationsboende är inte avlägsen för många.

De har helt enkelt tagit stryk av friheten – vilket bland annat syns på nätet, där de söker sig bort från offentliga konversationer och mot slutna chattar. Men det stannar inte där. Enligt Folkhälsomyndigheten har andelen unga som uppger "psykosomatiska symptom" fördubblats sedan 1980-talet och en ny studie från Linkedin visar att hälsan (tillsammans med åldern) är vanligaste hindret för 16-24-åringarnas framgång. Skolstress, orsakad av ökade insikter om hårdare krav på arbetsmarknaden, anges som viktig orsak. Generation Z söker alltså grundtrygghet, och en förutsättning för en sådan är att omge sig med engagerade människor som bryr sig. Var finns då dessa?

I en undersökning av Norstat från i fjol höll hela 57 procent av chefer med om att 50-talister är omtänksamma om sina kollegor, att jämföra med 19 procent för 90-talister (millennials). Det kan låta orättvist, men är inte så märkligt. Tidigt i livet behövs fokus på försörjning och att få en bra start. Med åren ökar sedan drivkraften att se andra växa. Det vet alla med egna barn.

Boomers och generation Z är alltså två ungdomsgenerationer – den ena genom sin livsstil och den andra utifrån levnadsår, med naturliga förutsättningar att stärka varandra. Båda är i grunden lika ointresserade av att leva enligt mallen för sin ålder, den ena vill ge trygghet och den andra vill ha densamma. Samarbeta oftare och så länge ni kan är mitt stalltips. Det skulle kunna göra underverk för både framtidens arbetsliv – och dess hälsostatistik.

John Mellkvist är PR-konsult och framtidsspanare på Mindmakers PR, och har fått stor uppmärksamhet för sitt arbete med att minska ålderismen.