Att lära sig nya namn är enkelt i 20-årsåldern, medan den verbala förmågan är som bäst vid 50. Framtidsspanaren John Mellkvist förklarar hur våra olika förmågar peakar vid olika tidpunkter i livet.

Vi är alla bra på olika saker. Men en minst lika central poäng är att våra olika förmågor peakar vid olika tidpunkter i livet. Se därför din samlade kapacitet som en ständig balansräkning, där somligt blir bättre och annat sämre över tid. Allt blir inte heller sämre efter sin toppnotering utan stannar på en platå, vilket kan kännas skönt att veta. I en stor studie från 2015 – utfärdad av forskarna Laura Germine vid Massachusetts General Hospital och Joshua Hartshorne vid MIT – lät man de nästan 50 000 respondenterna ta sig igenom 5 000 webbaserade hjärntest, varefter svaren analyserades utifrån ålder. Man fann bland annat följande:

Kognitiv processhastighet: bäst i sena tonåren

Jag har själv barn i precis denna ålder och slås till exempel av hur snabbt och hur många gånger en helgkvälls planer kan kastas om, utan att det verkar som det minsta ansträngande. Ja, utom för föräldrarna då. Samma sak med alla pågående och ämnesspecifika chattar. Dagens ungdom – men sannolikt också gårdagens, fast i andra former.

Lära sig och komma ihåg namn: bäst i tidiga 20-årsåldern

Ungefär när du är klar med din studietid – och fortfarande har tre, fyra skolkataloger memorerade, så har du ditt livs bästa koll på namn. Senare i livet är tumregeln att när du hälsat på tre personer i följd, så har du glömt namnet på den första. Undantag finns och de gör ofta outplånliga intryck. Tänker exempelvis på vår rektor Gunnar i Bromma Gymnasium, som kunde stå på skolans entrétrappa och skynda på senkomna elever med namn (han kunde alla).

Korttidsminne: som bäst vid 25-35 år

Kortidsminne har en begränsad kapacitet på några sekunder. Den amerikanska psykologen George Armitage Miller var en av förgrundsgestalterna till den kognitiva psykologin. Mest känd är han för en vetenskaplig artikel från 1956 i tidskriften Psychological Review: ”The magical number seven, plus or minus two” som gör gällande att en människa bara kan hålla sju (plus/minus två) saker i huvudet samtidigt, oavsett om det gäller ord, nummer, sinnesintryck eller begrepp. Ett exempel på korttidsminne är när du frågar om vägen och börjar gå ditåt. Men så fort du lärt in adressen, så har den lagrats i långtidsminnet.

Ansiktsigenkänning: bäst i tidiga 30-årsåldern

Förutom åldersbegränsningen varierar denna egenskap från person till person. ”Jag glömmer aldrig ett ansikte, men i ditt fall gör jag gärna ett undantag” som Groucho Marx en gång sagt. Känna igen ansikten är personligen en av mina sämsta grenar och jag funderar på om det finns ett samband med lokalsinnet, som också tillhör mina svagare egenskaper. Ett märke att ha i knapphålet som signalerar ansiktsblindhet skulle avvärja många generande situationer.

Social förståelse: bäst vid 45-55 år

Du går in i ett rum och känner omedelbart hur stämningen är. Du pratar med en ny bekantskap som säger både det ena och det andra, men vad menar hen egentligen? Vad döljer sig bakom orden? Det gnisslar i organisationen på företaget och du ser precis var de ömma punkterna finns, liksom hur de uppkommit. Social förståelse kan vara allt detta och mycket mer. Kort sagt en mycket situationsavgörande förmåga.

Verbal förmåga, läsa av mönster och känslotillstånd: bäst vid 65+ år

Flera av de mest värdefulla kvaliteterna är som allra bäst efter pensionsåldern. Glöm aldrig det. Att många politiker, författare, diplomater, arkitekter, advokater och tänkare i största allmänhet gör stora och betydelsefulla insatser i livets senare del, är egentligen inte konstigare än att de först då har vad som krävs för att klara jobbet bättre än andra.

Med detta perspektiv är det onekligen svårt att argumentera för något annat än en åldersmixad organisation. Och på det individuella planet kan man med fördel, genom hela livet – oavsett om det passerar som en bergochdalbanefärd eller en stillsam promenad över mjuka kullar – se fram emot utsikten från nästa platå av livsvisdom.

John Mellkvist är PR-konsult och framtidsspanare på Mindmakers PR, och har fått stor uppmärksamhet för sitt arbete med att minska ålderismen.