”The Future is unwritten”. Texten från The Clash klassiska singel ”Know Your Rights” pryder också en fasad i New York.

Där, i korsningen i East Village, slår det mig alltid hur sant det är men ändå inte. Verkligheten är trots allt förvånansvärt förutsägbar. Det är också det journalistiska avstampet i vår nya satsning, 20 tankar om 2020-talet.