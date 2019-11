På en bronsplatta på sockeln till Frihetsgudinnan i New York finns en dikt, ”The New Colossus”, som skrevs 1883 av den då 22-åriga poeten Emma Lazarus, uttryckligen för att samla in pengar till det fundament som den mäktiga statyn skulle resas på ett par år senare. De mest berömda raderna syftar på världens – då närmast Europas – fattiga och lyder: ”Give me your tired, your poor, your huddled masses yearning to breathe free”. Det var med den hälsningen till alla immigranter som kom sjövägen som gudinnan fick sin verkliga symboliska betydelse.

Men bara 13 år senare skrevs en helt annorlunda dikt av tidningsmannen Thomas Bailey Aldrich. Den heter ”Unguarded gates” och de hotfulla nyckelraderna lyder: ”Wide open and unguarded stand our gates, / And through them presses a wild motley throng …”