"Djävulen sitter i detaljerna", säger prästen när han halvvägs in i filmen får besök av en ung kvinna som vill bikta sig. I ett Polen som håller på att duka under för kyrkans hyckleri, statens korruption och individens intolerans – så som landet allt oftare utmålas och en bild som regissören Małgorzata Szumowska gör allt för att bekräfta och toppa – är det nämligen till biktbåset den lokala församlingen söker sig för att lätta på hjärtat, sitt dåliga samvete – från förstockade känslor till känslor som aldrig uppstår. Just vid det här tillfället är det huvudpersonens tidigare flickvän som vill bikta sig för att hon varit intim med en ny pojkvän. Prästen, som inte är sen att utnyttja sin maktposition, undrar om hon sugit av den nya killen – alltså mot bakgrund av att djävulen, synden, sitter i detaljerna.

Bakgrunden till filmens större situation ligger i en tragisk förvandling. Jacek, en godhjärtad hårdrockare som försörjer sig som svetsare i södra Polen, backar en dag ner i en kokhet massa på det lokala skrytbygget tänkt att bräcka Rio med en ännu större Jesusstaty än den brasilianska.