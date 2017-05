Framåt! Mot söndagen i Frankrike

Foto: Michel Euler / TT

Det sägs ibland att Sverige och Frankrike liknar varandra så tillvida att vi håller oss med överdrivna självbilder. Men en skillnad finns – för medan fransmännen tycker att allt franskt är bäst för att det är franskt, tycker svenskarna att allt svenskt är bäst för att det är bäst.

Politisk kultur är sannerligen inte den samma överallt, även om grundbetingelserna för att vara politiker är likartade oavsett land. Igår följde jag den franska presidentvalsdebatten, med engelsk realtidsöversättning i France24. Tanken att svenska statsministerkandidater skulle bli föremål för samma slags prövning som vad debatten en français gav prov på, är en lika omöjlig som lockande.

Men även i Sverige tycks signalen ha gått fram att invånarna törstar efter politiskt ledarskap. Personen ska sälja partiet mer än politiken. Här hemma i Jantelandet hörs Anna Kinberg Batra förvånande ofta upprepa att hon vill leda landet. Det tycks vara fullt naturligt i Frankrike, och Emmanuel Macron hördes mot slutet av debatten säga: "I want to preside over the destiny of this country" (det lät förstås mer elegant på franska).

Annie Lööfs parti drar nytta av hennes stigande popularitetssiffror och låter för närvarande smycka stadsbilden med hennes porträtt. Inga budskap utom personen. Och Stefan Löfven lät på partikongressen porträttera sig till en amerikansk president med den traditionella fonden av entusiastiska och brett representativa åhörare bakom sig. Hela kroppsspråket var uppdaterat. En jämförelse av pressbilder nu och tidigare, säger mycket.

Nåväl, framåt mot söndagen nu. Alla klichéer är hyggligt motiverade: mycket står på spel. Inte bara Frankrikes framtid, utan även Europas och den europeiska unionens. Frankrike är ett av de stora grundarländerna och deras väg kommer att få konsekvenser för helheten. Dessutom: Frankrikes sätt att hantera frågor om öppenhet, globalisering, rörlighet, konkurrens, terrorism och integration är högintressanta – vi har ju tämligen snarlika frågor att hantera själva. Ja, jag hoppas att Macron vinner.

