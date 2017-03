Frågan i Washington: Vad händer efter IS?

Margot Wallström och Rex Tillerson. Foto: Lars Pehrson, AP

WASHINGTON DC Hittills är inte mycket konkret känt kring hur Trumpadministrationen vill bekämpa terrororganisationen IS (även kallad Daesh). När USA:s nya utrikesminister Rex Tillerson står värd för The Global Coalition To Counter ISIS, där 68 länder deltar, hoppas Margot Wallström (S) få mer information om hur USA numera ser på frågan.

– Det blir en chans att lyssna på vad de har att säga. Vi är nyfikna på hur Rex Tillerson sköter uppgiften och om det finns en helhetssyn. Jag kommer framföra att det finns en situation just nu men att vi också måste se över vad vi gör i Irak och i Syrien om vi lyckas bekämpa IS militärt, säger hon.

Trump har under sin valkampanj sagt att han vill ”bomba skiten” ur IS och uppgett att han har en hemlig plan. I slutet av januari sa presidenten att han ville ha en preliminär strategi för bekämpningen av IS från försvarsdepartementet inom 30 dagar. Sedan dess har inget hörts om strategin, men Trump har fortsatt betona frågan.

– Att de vill lägga mer energi på åtgärder mot Daesh är beundransvärt, men det är viktigt att det finns en helhetssyn, betonar Wallström.

Samtidigt som Trump vill förinta IS vill han hindra flyktingar från att komma in i USA. Han vill också dra ner kraftigt på bistånd och amerikansk humanitärt stöd.

– Jag tror att den poängen kommer komma fram; att vi alla undrar vem som då ska ta ansvar, vem som ska betala och hur det ska gå till. Vi vill också veta hur de tänker kring civila.

Vad hoppas du mötet ger?

– Energi i uppslutningen kring att besegra IS eller Daesh. Man vill kunna säga att ”vi kommer efter er”. Och att det finns en tanke om vad som ska komma efteråt.

Bland utrikesministrarna som deltar finns Iraks premiärminister Haider al-Abadi.

– Det blir väldigt viktigt eftersom vi då får en ögonblicksbild av läget och vad som behövs, säger Wallström.

Haider al-Abadi är i Washington efter att ha besökt Trump i Vita Huset i måndags. Vid mötet betonade Trump USA:s stöd i kampen mot IS och berömde de irakiska styrkorna. al-Abadi sa efter mötet att ”vi har försäkrats om att USA:s stöd inte bara ska fortsätta utan även accelereras”. Han sa även att han uppfattar den nya administrationen som mer engagerad och ”konfrontativ” än den tidigare i att bekämpa terrorism.

Varken Trump eller al-Abadi talade dock om vilka åtgärder som kan vara aktuella eller hur man ska bygga upp de delar i Irak som blivit förstörda. al-Abadi uppgav också att han inte sett någon ”fullständig plan” från Trumpadministrationen.

Rex Tillerson har tidigare fått kritik för att ha uteblivit från möten med utländska politiker, men deltog vid al-Abadis besök.

Inför mötet har Sveriges regering lagt fram en proposition till riksdagen som ökar den svenska styrkan i Irak till 70 personer under resten av året. I dag är 35 personer på plats. Regeringen föreslår också att den svenska styrkan ska kunna utbilda irakiska försvarsstyrkor på fler baser där behov finns.

Utrikesminister Margot Wallström kommer även att ta upp frågan om IS finansiering.

– Varifrån kommer alla dessa vita jeepar? Vem levererar dem? Hur kan de sälja yazidiska flickor på nätet? Hur får de olja, bensin och pengar till löner? Där kan vi göra mycket mer, säger hon och tillägger:

– Vi kommer också, som alltid, ställa frågan om var kvinnorna är. Vi kan inte ignorera hälften av befolkningen i Syriens och Iraks framtid.