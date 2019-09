Fox News och Donald Trump

Det här är en text från SvD Ledare. Ledarredaktionen är partipolitiskt oavhängig med beteckningen obunden moderat.

I helgen kommer många kanske få lite tid över för att kolla på TV och är man intresserad av politik finns en betydande risk att man börjar titta på en ny miniserie som går på HBO Nordic som heter The Loudest Voice.

Serien visar strategin och tankarna när den utskällda tv-kanalen Fox News byggdes upp av vdn och styrelseordföranden Roger Ailes. Ailes spelas av Russell Crowe iklädd en så kallad fat suit och skildrar hur Fox News revolutionerade amerikanskt debattklimat och flyttade debatten högerut. Den bygger också på boken ”The loudest voice in the room: How the brilliant, bombastic Roger Ailes built Fox News – and divided a country”.

Serien har redan recenserats på många håll och Aftonbladets Sandra Wejbro skriver såhär: "Miniserien är en pusselbit som förklarar den värld vi lever i och hur begrepp som ”fake news” inte vuxit fram ur ­tomma intet".

Men hur verklighetstrogen är serien? Och hur ska man se på Fox News? Det diskuterar ledarsidans Lydia Wålsten tillsammans med Viktor Lundqvist, biträdande redaktör på vår blogg Säkerhetsrådet och Per Frykebrant, kommunikationskonsult med stort intresse för amerikansk politik.