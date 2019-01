En utställning med fotografier ur Hasselbladstiftelsens samling ska visas på Sven-Harrys konstmuseum. "Here's looking at you" kureras av den kända filmfotografen Hoyte van Hoytema, och visas mellan 27 februari och 19 maj. Utgångspunkten för utställningen är blicken, och den intima relation som uppstår mellan betraktaren och de avbildade subjekten.