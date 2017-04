Fotografen som fångade New Yorks själ

Weegee. Foto: Fotografiska

Det var upptäckten som varje fotoentusiast drömmer om. 2012 fick fotografijournalisten Ryan Adams uppdraget att digitalisera en stor samling osorterade negativ från 1900-talets första hälft. När han började titta på bilderna insåg han snart att han kommit över någonting unikt i arkivet – där fanns en mängd hittills okända fotografier av den legendariske kriminalfotografen Arthur "Weegee" Fellig.

– Jag blev både chockad och förundrad, berättar Ryan Adams när vi träffar honom på Fotografiska i Stockholm, dagen innan utställningen "Extra! Weegee" ska öppna.

– Jag hittade ett par bilder från fotografer som jag kände igen, och det är alltid spännande. Men plötsligt började jag se mönster i komposition och tema i vissa fotografier som påminde om Weegee. Som tur var fanns det tillräckligt mycket information för att jag skulle kunna vara säker på att de var hans.

De första fynden blev inledningen på ett långvarigt arkivarbete. Under fyra år gick Adams igenom de cirka 1,3 miljoner bilderna, var för sig, för att försöka identifiera vilka som hade tagits av Fellig.

– Jag har vidrört och tittat på vartenda en av fotografierna. Låt mig säga så här: det var rörigt, säger han och skattar.

Weegee föddes 1899 i det som i dag är Ukraina och emigrerade som barn till den fattiga delen av Manhattan. I sin ungdom hade han en mångd olika småjobb innan han i mitten av 1930-talet började frilansa som pressfotograf.

Han hade ingen utbildning, däremot ett framgångsrikt modus operandi: utrustad med polisradio gav han sig varje natt ut med sin bil på New Yorks gator för att snabbt kunna vara på plats när något hände. Senare i skulle han komma att sammanfatta sin teknik med orden "f/8 and Be There", efter kamerainställningen han föredrog och att han helt enkelt försökte "vara där".

I en tid då pressfotografiet just hade börjat utvecklas blev han snabbt känd för sina oskylda porträtt av New Yorks råa nattscener.

– Weegee var verkligen en av fotojournalistikens fäder. Han var verksam i en tid då tidningarna just hade fått möjligheten att börja publicera bilder dagligen, och han hade den här briljanta förmågan att vara på rätt plats vid rätt tidpunkt och fånga vanliga människor, säger Ryan Adams.

Weegee är framför allt känd som kriminalfotograf, men Ryan Adams menar att hans bidrag till fotohistorien till lika stor del handlar om hur han avbildade och lyfte fram vardagen i New York. Tidigare var det nästan uteslutande politiker, film- och idrottsstjärnor som syntes i tidningarna.

– Det var någonting vi upptäckte när vi gick igenom de här bilderna, att han inte begränsade sig till rån, mord och gängledare utan också fotograferade vanliga människor i vardagliga situationer. Det var någonting som egentligen inte hade gjorts tidigare, säger Ryan Adams.

Samtidigt är det svårt att inte fastna vid Weegees råa, svartvita skildringar av mellankrigstidens gatuvåld. Galleristen Daniel Blum, som tillsammans med Adams arbetat med arkivet, menar att Weegees sätt att skildra våldet visade på en speciell typ av empati.

– Ta exempelvis en av hans mest kända bilder, "The first murder", där Weegee fångar en grupp människor som står samlade kring en död kropp. Andra fotografer vid den tiden hade troligtvis fokuserat på liket, men han visade publiken, säger Daniel Blum.

Ryan Adams håller med.

– När jag ser det fotografiet tänker jag: hur hade jag själv agerat i en sådan situation? Jag ser på de här människornas ansikten, pojken som ler och de nyfikna runtomkring, och jag är inte säker på att jag skulle reagera likadant. Det är det som är storheten i Weegees fotografier, att de inkluderar betraktaren i själva scenen, säger han.

Skillnaden mellan Weegees bilder och dagens pressfotografi slående. Många av hans bilder hade ansetts för grova för att publicera i dagstidningar i dag, samtidigt som det har blivit svårare för professionella fotografer att vara först på plats.

Dagens stora nyhetshändelser – som attentatet på Drottninggatan häromveckan – fångas nästan alltid av privatpersoner som fotograferar med sina smarta mobiler. Fascinationen för våld har fått sitt utrymme i sociala medier.

– Det finns många element i hur stora nyhetshändelser fångas i dag som påminner om Weegees arbete, säger Ryan Adams.

– Skillnaden är att han var en så fantastisk fotograf. Han var en mästare. Alla kan ta en bild, eftersom vi alla har kameror nuförtiden, men det behöver inte innebära att kompositionen, tonen eller rörelsen blir bra. Det var där Weegee var bäst. Han kunde verkligen fånga känslan i en scen.