Sextio filmrullar med bilder från protesterna på Himmelska fridens torg har nu publicerats offentligt efter att ha legat gömda i trettio år.

Fotografen, Jian Liu, var student 1989 och dokumenterade demonstrationerna under femtio dagar – även när pansarvagnarna rullade in över torget. Han fotograferade panikslagna soldater och kroppar med kulhål, berättar han för New York Times.