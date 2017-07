Fotbollsklubbar vill minska press på barn – inför regler

Initiativet "Fotbollskoden" hyllas i The Guardian. Arkivbild. Foto: Grött Vegard/NTB Scanpix/TT

De allsvenska klubbarna AIK, Hammarby och Djurgården lät göra en undersökning om hur hetsiga fotbollsföräldrar påverkar de idrottande barnen. Resultatet var slående. Ett av tre barn har övervägt att sluta på grund av för hård press – och klubbarna beslutade sig för att gå samman om en uppförandekod för föräldrarna.

Initiativet från Stockholmsklubbarna har nu blivit en nyhet som spridit sig utanför Sverige.

På den brittiska tidningen The Guardians webbplats ligger krönikan "Sluta skrik: hur Sverige hanterar föräldrar som bär sig illa åt på barnens fotboll", skriven av journalisten Marcus Christenson, i topp under kategorin fotboll, och är också den näst mest lästa artikeln under samma ämne – mer läst än artiklar om Chelseas stjärna Diego Costa och övergångsrykten kring Manchester United.

Christenson avslutar sin text med att fråga vad som hindrar Premier League- eller La Liga-klubbar från att införa liknande koder.

Krönikan har bland annat delats av Gary Lineker, tidigare fotbollsspelare och numera expert, som har över sex miljoner följare på Twitter.

Undersökningen som ligger till grund för uppförandekoden gjordes av opinionsföretaget SSI med 1016 fotbollsföräldrar i Sverige där 83 procent av de tillfrågade hade mött överengagerade föräldrar som pressar sina barn för hårt eller kritiserar domare och ledare högljutt.

Fotbollskoden som klubbarna skrivit ner lyder: ”Jag som förälder ska göra mitt yttersta för att stötta mitt barn, andras barn, ledare, domare, funktionärer och föräldrar i samband med träningar och matcher – genom ett positivt engagemang.”