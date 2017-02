Michael Flynn avgick som säkerhetsrådgivare Foto: Evan Vucci

USAs 45e president är arg. Mediebevakningen av administrationens relationer till Ryssland är intensiv i USA denna onsdagmorgon och under senaste timmen har @realDonaldTrump reagerat med stor ilska:

Ledare Det här är en text från SvD Ledare. Ledarredaktionen är partipolitiskt oavhängig med beteckningen obunden moderat.

The fake news media is going crazy with their conspiracy theories and blind hatred. @MSNBC & @CNN are unwatchable. @foxandfriends is great!

This Russian connection non-sense is merely an attempt to cover-up the many mistakes made in Hillary Clinton’s losing campaign.

Annons X

Information is being illegally given to the failing @nytimes & @washingtonpost by the intelligence community (NSA and FBI?).Just like Russia

Det mest intressanta i detta är att presidenten åter attackerar USAs säkerhetsorgan. Frågan är så klart vad som debatteras. Man kan gissa att fokus är på relationerna mellan USA och Ryssland där kanske presidenten och säkerhetsorganen har olika uppfattningar om vad som bör hända framöver.

Om så skulle vara fallet är det närmast obegripligt att administrationen inte fokuserar på sakfrågorna utan låter läckor och mediebevakning stå i fokus.

De medier som presidenten attackerar listar rader av obesvarade frågor vad olika medarbetare till Donald Trump gjorde under kampanjen och efter valet. En rimligt kompetent kampanj borde ha kontroll på det som hänt, men intrycket man får i de amerikanska medierna är att det råder närmast total förvirring i Vita huset där olika medarbetare bekämpar varandra.

I ett amerikanskt företag skulle sådant vara otänkbart, men nu talar vi om det politiska USA. Där ser spelreglerna helt annorlunda ut och intrycket är att presidenten inte förstår detta eller åtminstone inte är beredd att lyssna på de som söker förklara läget och hur det bör hanteras.

Det hela är ganska sällsamt.