Förväntat tapp av friskvården uteblev

Runt 65 procent beräknas ansöka om friskvårdsbidrag i år, enligt Actiway/ePassi som hanterat bidrag för en halv miljon människor, det är ungefär så det brukar se ut.

– Vi såg en liten minskning under våren, framförallt i mars-maj, men det tog man igen under sommaren och början av hösten. Nu under november ser vi en liten nedgång igen, så vi får se var det landar, säger Linnéa Pankko, marknadschef på Actiway/ePassi.