”Förvånande agerande av KI:s rektor”

Stockholms läns landsting har under lång tid finansierat forskning, utveckling och utbildning för cirka 600 miljoner kronor per år, till det kommer årligen 640 miljoner kronor som är landstingets andel av de statliga forsknings- och utbildningsanslagen. Dessa medel har Karolinska institutet förfogat över tillsammans med landstinget. Det är därför förvånande och beklagligt att Karolinska institutets rektor kontaktar Stockholms läns landsting via en debattartikel eftersom vi sedan 1971 har samarbetat för att skapa hälsa för invånarna.