Förundersökning om gruppvåldtäkt läggs ner

Brist på information och bevis för att polisen förmodligen lägger ner förundersökningen om en gruppvåldtäkt med hatbrottsmotiv i Uppsala. Arkivbild. Foto: Johan Nilsson/TT

Allt tyder på att förundersökning om en misstänkt gruppvåldtäkt i Uppsala läggs ner, rapporterar P4 Uppland.

Våldtäkten ska ha inträffat på den 30 april när två personer under pistolhot tvingades in i en skåpbil i centrala Uppsala. De fördes till en lägenhet där den ena våldtogs av sex män under flera timmar medan den andra tvingades titta på.

– Det jag kan säga är att det finns hatbrottsmotiv i det hela. Gärningsmännen har velat kränka den här personen på grund av etnicitet, etnisk eller kulturell bakgrund, trosbekännelse, sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck, sade Göran Stanton vid Stockholmspolisens demokrati- och hatbrottsgrupp till TT.

Enligt polisen finns en hotbild mot anmälaren, men brist på information och bevis gör att förundersökningen förmodligen läggs ner.