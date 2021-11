Fortsatta problem för SJ – fler inställda tåg

Problemen med schemasystemet har inneburit inställda avgångar på flera håll. Värst drabbat är Mälardalen och Bergslagen – bara i fredags fick ett hundratal avgångar ställas in.

Under helgen har omkring 20 avgångar per dygn ställts in i områdena och prognosen ser likadan ut för måndag, tisdag och onsdag kommande veckan.