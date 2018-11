Linde om brexit: Kan gå åt båda håll

När de 27 kvarstannande EU-ländernas brexitansvariga ministrar träffar chefsförhandlaren Michel Barnier i Bryssel i dag finns fortfarande inga tecken på något väntande genombrott. I stället har brittiska tidningen The Independent under helgen rapporterat att premiärminister Theresa May ska ha tvingats ställa in ett extra regeringsmöte i dag, på grund av oenigheten kring en eventuell uppgörelse.