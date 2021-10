Fortsatt sug efter Angry Birds

Finländska speltillverkaren Rovio, som bland annat ligger bakom Angry Birds, redovisar ett vinstlyft för tredje kvartalet. Den underliggande rörelsevinsten steg med 11,6 procent till 14,3 miljoner euro jämfört med samma period föregående år. Framförallt handlar det om ett lyft kopplat till just Angry Birds-relaterad verksamhet och den delen av företaget noterar sitt bästa kvartal sedan inledningen av 2017. Rovio såg under pandemin en kraftig ökad efterfrågan i takt med att fler personer var hemma under restriktionerna, därefter har utvecklingen mattats av något.