Fortsatt stor andel döda på svenska äldreboenden

Att coronaviruset tagit sig in på många äldreboenden har pekats ut som den viktigaste orsaken till att Sverige haft relativt många dödsfall under pandemin. Under flera månader har kommuner och myndigheter därför försökt motverka problemet med bland annat skärpta hygienrutiner, besöksförbud och ökad provtagning.

Men fortfarande utgör personer på äldreboenden en stor del av de som avlider efter att ha smittats av coronaviruset. Enligt Folkhälsomyndighetens senaste veckorapport handlar det om 47 procent av de som hittills avlidit i Sverige.