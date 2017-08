Fortsatt röda siffror för Spago Nanomedical

Nettoresultatet låg på -2,5 miljoner kronor (-2,2). Totala intäkter var 3,1 miljoner kronor (2,4) bestående av aktiverade resultatposter och övriga intäkter. Nettoomsättning saknades i linje med motsvarande period för ett år sedan.

Kassaflödet från den löpande verksamheten var -4,0 miljoner kronor (-4,7) med likvida medel på 7,4 miljoner kronor (26,1) vid rapportperiodens utgång.

Spago Nanomedical har dock under senare delen av augusti i år beslutat om en företrädesemission som kan tillföra 48,7 miljoner kronor plus ytterligare cirka 39 miljoner kronor vid fullt utnyttjande av teckningsoptioner. Teckningsperioden för den initiala emissionen sked under oktober och är säkrad upp till motsvarande 80 procent av emissionslikviden.

