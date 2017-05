Fortsatt rekordhöga bostadspriser – men nästan stiltje

En liten ökning av villapriserna blev det under april. Foto: Jonas Ekströmer/TT

Efter några månader av successivt dyrare bostäder, var genomsnittspriset för bostadsrätter oförändrat i april. Villapriserna ökade dock med 1 procent.

– Bostadsrättspriserna visar en blandad bild. I Stockholm har priserna stannat av något men de centrala delarna av staden har medelpriser som nu stadigt ligger över 90 000 kronor per kvadratmeter. Bland annat Vasastan-Norrmalm toppar med över 100 000 kronor per kvadratmeter, konstaterar Per-Arne Sandegren, analyschef på Svensk Mäklarstatistik.

Det är den månatliga prisstatistiken över senaste försäljningar via mäklare som släppts nu på måndagen.

Trycket uppåt fortsatte i Göteborg, där även bostadsrätterna steg 1 procent i april. Snittpriset per kvadratmeter var i april 60 822 kronor i centrala Göteborg, och 44 510 kronor i Storgöteborg. Det kan jämföras med 93 792 kronor för bostadsrätter i Stockholms innerstad och 59 992 kronor i Storstockholm. Sett tolv månader tillbaka har Göteborgsområdet stigit med cirka 10 procent och Stockholmsregionen med 5–6 procent.

I april var det lugnare även i Malmö, men på tolvmånadsbasis utmärker sig sydvästra Skåne med prisökningar på 17–18 procent. För april redovisas snittpriser på 31 700 kronor per kvadratmeter inne i Malmö och 28 318 kronor i Stormalmö.

Att april blev en lugn mäklarmånad berodde dock inte bara huvudsakligen stillastående priser.

– Antalet nya bostadsrätter som kom ut på marknaden under april var 23 procent lägre jämfört med motsvarande period förra året, förklarar Staffan Tell, talesperson på Hemnet.

Skälet till att färre objekt las ut till försäljning, var att påsken låg mitt i april, medan den 2016 låg i mars. Ett ovanligt lågt utbud jämfört med i fjol, berodde enligt Staffan Tell också på att fler ville sälja i fjol, innan amorteringskravet infördes i juni 2016.

Det var främst prisläget på villor som fortsatte försiktigt uppåt, 1 procent högre i samtliga storstadsregioner under april, jämfört med föregående månad.

– För villor har årstakten i prisökningarna varit högst i Göteborgs- och Malmöområdet med 10 procent medan villorna i Storstockholm har ökat med 5 procent de sista tolv månaderna, uppger Per-Arne Sandegren.

I Storstockholm var medelpriset för villan 5,8 miljoner, i Storgöteborg 4,6 miljoner och i Stormalmö 4,0 miljoner kronor.

Riksmedel för priset vid villaförsäljningar i april var 3,2 miljoner kronor. Därmed har den genomsnittliga villan i Sverige ökat med 287 000 kronor i värde de senaste tolv månaderna, enligt Per-Arne Sandegren.

I en kommentar till läget på bostadsmarknaden, konstaterar fastighetsmäklaren Erik Olsson att prisökningen på bostäder har varit flera gånger högre än inflationen på årsbasis, men att bostadsmarknaden likväl "känns stark". Han beskriver dock marknaden som "lite spretig". Medan vissa objekt är mycket attraktiva och säljs lätt, blir andra liggande. "Det ställer krav på mäklaren att få säljare med höga förväntningar att möta en mer selektiv köparsida", heter det från Erik Olsson.