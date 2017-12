Fortsatt osäkerhet på bostadsmarknaden

Just nu är fördelen för köparna på bostadsmarknaden rekordstark, visar Fastighetsbyråns senaste mäklarpanel. Fastighetsbyrån har även bett sina mäklare spå prisutvecklingen under 2018. En stor majoritet av de tillfrågade mäklarna tror på stillastående priser på både bostadsrätter och villor under 2018.