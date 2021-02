Antalet nya mål som kommer in till landets domstolar fortsätter att öka. Under 2020 inkom nästan 492 000 mål – fem procent fler än året innan, skriver Domstolsverket i sin årsredovisning. Samtidigt avgjordes nästan 496 000 mål under året.

Mål som kommer in till tingsrätter står för den största delen av totalsumman, nästan 213 000 mål.