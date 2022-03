”Fortsatt mycket hög tröskel för kärnvapen”

Vid två tillfällen i samband med det förfärliga krig som Ryssland under senvintern 2022 för i Ukraina har president Putin i varje fall indirekt två gånger hotat med att använda kärnvapen mot stater som motsätter sig hans politik. Detta framstår förstås som riktigt skrämmande för den som genomlever den första konfrontationen mellan Ryssland/Sovjet­unionen och USA. Från det kalla krigets historia – 1947 till 1990 – kan vi emellertid lära oss att liknande hot har framförts tidigare, av båda parter. Från ett över­gripande perspektiv är det slående hur stora paralleller det finns mellan Rysslands vid krig och kärnvapen­hot under de senaste tio åren och Sovjet­unionens beteende i samma frågor under det kalla kriget. I detta perspektiv framstår Putins hot som både mindre ovanligt och mindre skrämmande.