Fortsatt många fall av TBE

Under sommarmånaderna juni, juli och augusti rapporterades totalt 214 fall av TBE i Sverige, enligt siffror från Folkhälsomyndigheten. Det gör sommaren 2019 till en av de TBE-rikaste som uppmätts hittills.

I fjol rapporterades 170 fall in under motsvarande period, året innan 203. Femårsperioden dessförinnan hade 124 inrapporterade fall per sommar i snitt.