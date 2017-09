Fortsatt intensiv utredning efter björnattack

Utredningen av olyckan då en djurskötare dödades av en björn i Orsa Rovdjurspark fortsätter. Arkivbild. Foto: Ulf Palm/TT

En intensiv utredning pågår efter dödsolycka i Orsa Rovdjurspark i början på augusti, rapporterar P4 Dalarna.

– Vi tycker att vi har fått en god bild av vad som har skett och vi bedriver en fortsatt intensiv utredning. Det här är ett komplicerat ärende som kommer ta tid att ge en god bild av, säger åklagaren Gunnar Jonasson till P4 Dalarna.

Det har gått snart sju veckor sedan en 18-årig djurskötare attackerades under en särskild aktivitet då en barnfamilj skulle få prova på hur det är att vara djurvårdare. Hägnet skulle ha varit tömt på djur, men två björnar hade lyckats gräva sig in under stängslet. En av dem attackerade skötaren, som skadades så svårt att han avled.

Efter olyckan har en förundersökning inletts om arbetsmiljöbrott genom vållande till annans död och framkallande av fara för annan.