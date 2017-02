Fortsatt fin form för Forsberg

Filip Forsberg, i mitten, firar med lagkamraterna Viktor Arvidsson och Ryan Johansen. Foto: Mark Humphrey/AP/TT

Forsberg utsågs till en av matchens bästa spelare för bragden.

I de senaste två matcherna har Forsberg gjort hattrick och är den första NHL-spelare som har gjort sju mål på tre matcher sedan Michael Grabner gjorde det för New York Islanders i februari 2011, skriver nhl.com.

För tredje matchen i rad gör han tre poäng.

– Det är alltid kul att göra mål, speciellt när vi vinner matcher, säger Forsberg till nhl.com, och lägger till att han ska fortsätta att jobba hårt.

Forsberg gav laget en 2–1-ledning med sitt 23:e mål för säsongen, i mitten av andra perioden, efter en passning från Viktor Arvidsson.

Han hade då redan slagit den målgivande passningen till 1–1-målet, och slog även en i sista matchminuten till Viktor Arvidsson som fick fastställa slutresultatet i tom kasse.

En annan av Nashvilles spelare, Roman Josi, stod för två mål i matchen.

Mika Zibanejad avgjorde i förlängningen i New York Rangers match mot New Jersey. Hans mål, drygt en minut in i förlängningen, gjorde att matchen slutade 4–3.