Förtroendetapp för H&M – storägare dumpar aktier

Vd:n Karl-Johan Persson och styrelseordföranden och storägaren Stefan Persson på H&M:s årsstämma i maj 2017. Foto: Tomas Oneborg

Aktiemarknaden sviker H&M, som präglats av ett markant förtroendetapp. I juni inkom försäljningsstatistik under förväntan, och även om aktien återhämtat sig något sedan dess har den ändå rasat med 11 procent hittills i år.

Flera stora ägare har sålt sina innehav i bolaget under året som gått. Redan under det andra och tredje kvartalet i fjol sålde pensionsbolaget Alecta 13,6 miljoner aktier. Under två omgångar i våras sålde de ytterligare fyra miljoner och från att ha varit bolagets näst största ägare sedan 2011 har de nu fallit ner till plats tre i ägarlistan.

AP-fonderna har även de minskat sitt innehav drastiskt och fortsatte att göra stora försäljningar i slutet av juni.

Fjärde AP-fonden har visserligen ökat sitt innehav med 2,2 miljoner aktier under våren och är nu H&M:s nionde största ägare – men de andra AP-fonderna sålde i slutet av juni 11,6 miljoner aktier till ett värde på 2,4 miljarder kronor.

– En del större aktieägare har minskat sitt ägarskap, potentiellt kopplat till att H&M präglats av lönsamhetspress samtidigt som aktievärderingen minskat Christopher Lyrhem, aktiestrateg på SEB.

Folk köper mer kläder och accessoarer över internet via direktdistribution till kund och de traditionella klädeshandlarna är därför inne i en utmanande period.

Första AP-fonden stod för drygt 1 miljon av de sålda aktierna i juni, av marknaden värda 230 miljoner kronor. Sedan i vintras har innehavet minskat med 54 procent och i dag äger fonden 5 miljoner aktier till ett värde på drygt 1 miljard kronor. Det kan jämföras med att fonden vid årsskiftet ägde drygt 11 miljoner aktier.

Tredje AP-fonden köpte 9 miljoner aktier under våren – men gjorde snart av med innehavet och sålde 7,7 miljoner i slutet av juni, motsvarande 1,6 miljarder kronor. På ett år har innehavet minskat med hela 65 procent.

Andra AP-fonden, som i jämförelse med de andra fonderna haft en mindre mängd H&M-aktier, har även de minskat sitt innehav och sålde i slutet av juni 2,9 miljoner aktier för värde av drygt 600 miljoner.

Enligt Christopher Lyrhem är H&M inne i en omvälvande period, och aktieägarna handlar därefter.

– H&M tillhör en bransch i stor utveckling och en del bolag i klädes- och accessoarsbranschen har haft svårt att hänga med i moderniseringen. Folk köper mer kläder och accessoarer över internet via direktdistribution till kund och de traditionella klädeshandlarna är därför inne i en utmanande period, med anledning av de mer moderna aktörerna som tagit sig in på marknaden, säger Christopher Lyrhem

Även pensionsbolagen AFA och AMF, där den senare utgör H&M:s sjätte största ägare, har dragit öronen åt sig och sålt stora mängder aktier de senaste månaderna, och fortsatte så också under juni. Tillsammans har de sålt 4,4 miljoner aktier för ett värde på nästan 1 miljarder kronor under våren.

Det utländska innehavet minskar också det markant, och andelen har gått stadigt nedåt de senaste två åren. Under det tredje kvartalet i fjol ägde Norges Bank Investment Management, som förvaltar den så kallade oljefonden, nästan 20 miljoner aktier i H&M och var klädjättens åttonde största ägare. Idag äger Norges Bank drygt 700 000 aktier och ligger på plats 101.

Våren 2015 utgjorde andelen utländska ägare 26 procent av bolaget, men i dag har andelen reducerats till 22 procent.

H&M utbildar och utvecklar sig själva hela tiden, för att fortsätta sin utbreddning världen över.

Men ordföranden Stefan Persson står på sig trots förtroendekrisen och fortsätter att öka sitt innehav.

I början av juli förvärvade Persson hela 6 miljoner aktier till ett värde av 1,2 miljarder kronor. Våren 2016 stod familjen för 37 procent av börskapitalet men står nu för 40 procent av bolaget, vars börsvärde ligger på drygt 370 miljarder kronor.

Christopher Lyrhem pekar på att H&M globalt sett ändå ökar sina marknadsandelar.

– H&M utbildar och utvecklar sig själva hela tiden, för att fortsätta sin utbredning världen över. Det har dock varit svårt för aktiemarknaden att se det här eftersom att tillväxttakten saktat ner under det året, samtidigt som lönsamhetspressen varit stor, säger Christopher Lyrhem.