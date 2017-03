A fake president Foto: Shelley Lipton

Trump’s falsehoods are eroding public trust, at home and abroad.

Ledare Det här är en text från SvD Ledare. Ledarredaktionen är partipolitiskt oavhängig med beteckningen obunden moderat.

Trumps lögner eroderar hans förtroende både hemma och utomlands.

Nej, det är inte någon vänstervriden kulturtyckare som skriver så utan konservativa Wall Street Journal i dagens ledare.

The President clings to his assertion like a drunk to an empty gin bottle.

Presidenten klamrar sig fast vid sina påfund som ett fyllo till en tom flaska gin.

Gallup redovisar en unikt låg förtroendesiffra för Trump (39%):

No doubt Mr. Trump considers that fake news, but if he doesn’t show more respect for the truth most Americans may conclude he’s a fake President.

Det anser säkert Trump vara FAKE NEWS men om han själv inte visar större respekt för sanningen kommer de flesta amerikaner att dra slutsatsen att han är ”a fake President”.

Ord och inga visor.