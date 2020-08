Försvarsministern vill ta över S i Borlänge

Innan han gav sig in i rikspolitiken och valdes in i riksdagen 2006 var Borlänge och Dalarna Peter Hultqvists politiska bas under en lång följd av år. Han var kommunalråd i Borlänge 17 år och kommunstyrelsens ordförande halva den tiden, och hade också mängder med andra förtroendeuppdrag.

Även som statsråd har Hultqvist fortsatt att vara aktiv i lokalpolitiken. Fram till april 2019 var han ordförande för partidistriktet i Dalarna.