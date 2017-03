Försvarsgruppen överens om anslagen till försvaret

Försvarsminister Peter Hultqvist (S). Foto: Jessica Gow/TT

Förhandlingarna i försvarsgruppen har pågått under två månader, från Folk och Försvars rikskonferens i Sälen i januari och framåt, och gick in i slutfasen under förra veckan. Vid fortsatta kontakter i helgen har partierna kommit överens om vilka anslagsnivåer som ska gälla.

I samband med Folk och Försvars krävde samtliga allianspartier höjda försvarsanslag för att komma till rätta med underfinansieringen av försvarsbeslutet för två år sedan. Försvarsminister Peter Hultqvist hade då en avvisande hållning och meddelade att han inte ville delta i en offentlig auktion om extra pengar till försvaret.

För två veckor sedan presenterade ÖB Micael Bydén budgetunderlaget för 2018, som som anger att försvaret saknar 6,5 miljarder för kommande tre år – och ytterligare en okänd summa för att åtgärda brister enligt en hemlig bilaga till regeringen.

Vad den nu träffade uppgörelsen innehåller är ännu inte känt.