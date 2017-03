Försvarets stora utmaning – locka kvinnor

Av de 13 000 som gör de fysiska och psykiska testerna vid mönstring tas 4 000 ut för värnpliktsutbildning 2018. Samma antal gäller för 2019. Hittills har försvaret bara lyckats locka omkring 2 500 till dagens frivilliga militära grundutbildning årligen.

Värnplikten blir också för första gången könsneutral.

Antalet som behöver kallas in till värnplikt kan öka på sikt beroende på säkerhetsläget. Från 2023 kan det komma att behövas 8 000. Det är dock långt ifrån det antal som ryckte in under det kalla krigets dagar. På mitten av 90-talet låg antalet värnpliktiga fortfarande på över 30 000.

Källa: Försvarsmakten