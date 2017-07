Försvaret når hög status – sämre för Migrationsverket

Anseendet för Försvarsmakten har ökat rejält sedan förra året. Foto: Tomas Oneborg

Få människor har uppfattningen att Arbetsförmedlingen klarar av förmedla arbeten. Det är huvudorsaken till att organisationen intar en stadig bottenplats i Sifos mätning av myndigheters anseende som presenteras i Almedalen på måndag, och som SvD tagit del av i förväg. Snittet för alla myndigheter ligger på plus 29 i ett index som bygger på hur människor ser på bland annat kvaliteten i myndighetsutövningen och hur mycket tillit de har. Arbetsförmedlingen hör dessutom till de organisationer som tappat mest i anseende senaste året, från minus 22 i mätningen i maj 2016 till minus 30 i år.

– Här har nog politiken bidragit till raset. Alliansen har talat om att lägga ner Arbetsförmedlingen och Socialdemokraterna om att funktionen varit för dålig, säger Toivo Sjörén, chef för Sifos opinionsundersökningar.

Migrationsverket är en annan myndighet som brukar ha lågt anseende. I mätningen våren 2016 hade det stigit något jämfört med våren 2015, men i årets mätning har det sjunkit igen till minus 23. Toivo Sjörén tror att det hänger ihop med att anseendet gick upp efter det rekordstora flyktingmottagandet hösten 2015, eftersom människor uppfattade att Migrationsverket klarade av att lösa sina uppgifter, till exempel att skaffa tak över huvudet till flyktingarna.

Hela myndigheten ett politiskt område. Folk tycker till om invandring och flyktingmottagande.

Att anseendet nu backat igen kan hänga ihop med att många inte tycker att de löst andra uppgifter, som att hantera asylärenden inom en viss tid. När det gäller anseendet för Migrationsverket kan människors politiska åsikter om flyktingmottagande också spela in.

– Det handlar inte bara om hur man uppfattar att myndigheten klarar sina uppgifter. Hela myndigheten ett politiskt område. Folk tycker till om invandring och flyktingmottagande, säger Toivo Sjörén.

I mätningen våren 2016 hade Migrationsverkets anseende stigit något jämfört med våren 2015, men i årets mätning har det sjunkit igen, till minus 23. Foto: Adam Wrafter

Toivo Sjörén, chef för Sifos opinionsundersökningar. Foto: Jonas Dagson/TT

Försäkringskassan har krupit uppåt från låga anseendenivåer under flera år, och hamnade förra året på plus 1. I år har myndigheten dock minskat igen, till minus 6. Mätningen visar också att många tycker att bilden av myndigheten i media är övervägande negativ. Toivo Sjörén tror att bland annat SvD:s granskning av assistansfusket, som visat på missbruk av assistansersättning som ska gå till funktionshindrade, har bidragit till Försäkringskassans låga anseende.

Statens Fastighetsverks anseende har sjunkit från en medelnivå på plus 26 till plus 9. Också här tror rapportering i media, om hur bland andra generaldirektören misstänks för korruption, spela en stor roll.

Försvarsmakten är den myndighet vars anseende ökat mest senaste året, från plus 21 till plus 31. Myndigheten har ökat i flera år i rad, från plus 14 år 2014. Enligt Toivo Sjörén har både det allmänna förtroendet för myndighetens uppgifter ökat, och man uppfattar i högre grad att Försvarsmakten har förmåga att klara sina uppgifter. Toivo Sjörén pekar på att det var mer debatt om dålig försvarsförmåga för några år sedan.

En annan myndighet som kraftigt ökat i anseende är Kriminalvården, från plus 18 förra året till plus 25 i årets mätning. Också här ligger sannolikt frånvaro av negativa nyheter bakom, det har till exempel inte skett några uppmärksammade rymningar de senaste åren.

– Att de ökat kan bero på att området lag och ordning kommit i fokus, och många uppfattar att Kriminalvården fungerar som man förväntar sig, säger Toivo Sjörén.

Polisen är den myndighet som kanske mest förknippas med lag och ordning, och organisationen har dessutom fått mycket kritik det senaste året. Ändå har polisens anseende ökat något från plus 30 till plus 31. Tidigare har anseendet för polisen sjunkit i flera mätningar. Att dalandet på anseendeskalan tycks ha planat ut kan dock bero på att mätningen genomfördes i maj, alltså strax efter att polisen hyllats för sin insats efter terrordådet på drottninggatan i Stockholm den 7 april i år.

Allra mest anseende har Konsumentverket med plus 54, tätt följt av Patent- och registreringsverket och Riksantikvarieämbetet som båda får plus 51 på skalan.