Försvar nu: Vår säkerhet är viktigare än statsskulden

”Amerika kommer inte att överge sina allierade och partners. Vi kommer att stå vid Sveriges och alla andra demokratiers sida. Sverige är inte en Natoallierad men det är ändå från vår synpunkt en vän och allierad.” Det sade nyligen USA:s försvarsminister James Mattis (DN 19/5).

Det är samma besked som Obamas vice president Joe Biden gav 2016. Den amerikanska politiska samsynen och kontinuiteten är naturligtvis mycket viktig för Sveriges säkerhet. Den ska rimligen också tolkas som att USA:s försvars- och säkerhetspolitiker ser Sverige och Baltikums läge som mycket utsatt och svagt inför Rysslands aggressivitet; det krävs snabbt insatta åtgärder, särskilt för att kunna skydda Gotland innan ett aggressivt Ryssland kan vilja ta befälet över öns strategiska läge.

Tidsaspekten är av avgörande betydelse. Nu om någonsin är det rätt läge att göra avsteg från det finanspolitiska ramverket och staten bör låna till en snabb upprustning. Det är helt tillåtet med avsteg från det finanspolitiska ramverket när övertygande motivering finns och ges, särskilt som både riksdagsordningen och regeringsformen är skriven för ekonomisk krishantering vid kris- och krigsfara. Och Sverige har en särskild myndighet för uppgiften att låna ansvarsfullt, nämligen Riksgäldskontoret.

Riksdagen kan gärna samtidigt med att lånen tas upp besluta om en avbetalningsplan för dessa försvarsinvesteringar. Det handlar om att driva en ansvarsfull finans- och försvarspolitik med användning av både hjärn- och riksgäldskontoret.

13 procents ökning av en redan låg statsskuld - vilket är vad vi talar om - är mindre farligt än ryska hot mot Sverige och Baltikum. Rysslands ledare Vladimir Putin skulle skratta gott om han visste att svenskarna inte vill försvara sitt land därför att de anser att det skulle bryta mot deras finanspolitiska ramverk och deras regler om ”skuldankare” och ”överskottsmål”.

Under efterkrigstiden har det som bestämt styrkan i det svenska försvaret varit Rysslands agerande. Sveriges neutralitetspolitik krävde ett starkare försvar än närliggande Natomedlemmars. Idag har det blivit tvärtom. Sverige är inte Natomedlem, men samma logik gäller i dag med Putins Ryssland som med Sovjetunionen under det kalla kriget.

Rysslands upprustning och mer aggressiva politik mot grannarna, i kombination med USA:s nygamla krav på Natoländers större egenfinansiering, kräver att Sverige avsätter mer pengar till försvaret än Natogrannarna. Som en icke-Natomedlem, som ändå vill kunna räkna med militärt stöd från USA, finns det ett tydligt budskap från USA och dess försvarsminister James Mattis: USA kräver att alla Natomedlemmar som inte uppfyller Natoriktmärket om 2 procent av BNP i försvarsutgifter nu snabbt ökar sina bidrag. Annars blir USA:s militära skydd mer modest.

Det enda hos USA:s ledning trovärdiga sättet att visa att Sverige inte vill åka snålskjuts på USA:s försvarsbudget är att Sverige genomför faktiska investeringar i snabbt ökad försvarsförmåga. Tidsaspekten är avgörande. Precis som under neutralitetstiden blir betinget för ett icke-Natoland som Sverige särskilt krävande (i miljarder kronor), och vad avser snabbheten med att uppfylla ett mål om cirka 2 procent.

Att alla Natoländer bör avsätta just 2 procent av BNP är en schablon. Hur mycket som krävs för ett visst lands försvar beror på den militärstrategiska geografin. Sverige har gjort utfästelser inom EU-politiken gentemot de baltiska staterna. Sverige har en stor landyta och sjöterritorium att försvara.

Som ett första närmevärde på den nödvändiga nivåhöjningen kan man ta de försvarsutgifter som länderna i vår nordiska omgivning har ålagt sig, men med en justering för skillnaden i militära förutsättningar, geografi, de baltiska staternas extrema utsatthet, samt Sveriges fördragsmässiga och självvalda garantier som EU-medlem.

Förre Mustchefen general Erik Rossander gjorde 2014 en beräkning som landade på cirka 1,5 procent av BNP om Sveriges försvar skulle vara på en försvarsförmåga som våra nordiska grannländer. Tyskland, Europas mäktigaste land och Sveriges framdeles allra viktigaste bundsförvant, har nyligen satt som mål för försvarsutgifterna att öka till 2 procent av BNP.

Sveriges BNP är nu cirka 4 400 miljarder kronor, och 2 procent därav cirka 88 miljarder kronor. Det innebär en fördubbling jämfört med i dag.

Den stora risken för Sverige är inte ökad statlig upplåning utan hoten från Ryssland. Högkonjunkturen rusar just nu och inkomsterna strömmar in. Det är ur både statsbudget- och samhällsekonomisk synpunkt helt riskfritt för det välskötta Sverige att genom statlig upplåning öka statens utgifter för att snabbt genomföra investeringar i luftvärnsrobotar, flygplan, personal och utbildningar, ubåtar, artilleripjäser och annan materiel, placerade bland annat på Gotland.

Vårt lands statsskuld var 2015 cirka 44 procent av BNP. Den gräns som ska begränsa EU-länders upplåning ligger betydligt högre och går enligt EU vid 60 procent. Tyskland, som är ekonomiskt urstarkt och traditionellt emot ekonomiskt lättsinne och budgetunderskott, har tillåtit sig en skuldkvot på 65 procent av BNP.

Om den svenska staten under några år skulle låna till dagens rekordlåga räntor, och öka statsskulden med 40 miljarder kronor per år – säg under sex år – vilket innebär en fördubbling av försvarsanslaget per år, innebär det, enkelt räknat, en ökning av skulden med cirka 6 x 40 miljarder kronor = 240 miljarder kronor. Det innebär att Sveriges statsskuld, som 2015 var cirka 1 850 miljarder kronor, skulle öka med cirka 13 procent jämfört med i dag. (Eftersom BNP ökar varje år – förra året med drygt 3 procent! – blir dock skuldökningen mindre i andel av BNP).

Vad våra försvars- och finanspolitiker kan göra – om de är angelägna att självbinda sig och sina efterträdare mot utgifter – är att de redan den dag lånen tas, binder upp sig för en avbetalningsplan. Vid en viss tidpunkt om 10–20 år bör målet vara att skulden är tillbaka på ett redan i närtid definierat mål. Årliga drifts- och investeringsutgifter för försvaret kan då vara 1,5 - 2 procent av BNP.

I Washington kan man idag undra vad Sverige egentligen vill eftersom Sverige samtidigt är så uttalat Rysslandskritiskt i andra sammanhang, som i sin kritik mot invasionen av Krim och östra Ukraina, och tillhör EU:s kärntrupp för sanktioner mot viktiga ryska personer och utrikeshandel. Det skorrar idag falskt när Sverige samtidigt inte anser sig ha råd att omgående investera i sitt eget försvar. Sverige driver en förvirrande politik.

Lyft blicken och tänk rationellt om tidsaspekten, risker, försvar och upplåning!

CARL B HAMILTON är professor i internationell ekonomi. Texten är en uppdaterad version av en artikel i SvD (5/3).