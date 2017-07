”Förståsigpåare utan att veta” – avhandlingsförfattare i replik

Foto: Roald, Berit / TT

Med anledning av kolumnen Forskningen som är en del av problemet, har följande replik inkommit:

Det blev ett rätt abrupt uppvaknande ur semesterlunken när jag fick reda på att Inger Enkvist skrivit om min avhandling på Svenska Dagbladets ledarsida i artikeln ”Forskningen som är en del av problemet”. Med stigande förvåning tog jag del av vad hon hade att säga om den forskning jag ägnat de senaste åren åt.

Enkvists ärende är att beklaga sig över att svensk pedagogisk forskning är tärande eftersom den inte ägnar sig åt generaliserbara effektstudier. Det kan rentav förklara en del av skolans problem, menar hon. Forskningen är inte tillräckligt samhällsnyttig. För den som, liksom jag, har undersökt mediedebatter om elevers och studenters skrivande över tid är ämnet inte speciellt förvånande. Artiklar där pedagoger får bära hundhuvudet för den svenska skolans misslyckande återkommer tröttsamt ofta. För att ge ett konkret exempel på sådan där onödig forskning som endast tar medel ur statskassan i anspråk vänder sig Enkvist till min avhandling Synen på skrivande. Föreställningar om skrivande i mediedebatter och gymnasieskolans läroplaner. Men det är ett sällsamt illa valt exempel på pedagogisk forskning. Den disciplin jag tillhör är nämligen utbildningsvetenskap, inte pedagogik.

Enkvist är inte nöjd med vare sig undersökningens design, dess analysmetoder eller de resultat jag kommit fram till. Om hon hade fått råda skulle forskningen antingen ha handlat om hur man kan få elever att skriva bättre eller också ha ägnat sig åt frågan om huruvida elever skriver bättre eller sämre än förr. Faktum är att jag genomfört forskning av båda slagen tidigare. I min licentiatavhandling iscensatte jag ett projekt i en gymnasieklass jag undervisade i svenska i akt och syfte att undersöka vilken effekt skönlitterärt skrivande kan ha för elevers tillgodogörande av modernistisk litteratur. Enkvist hade nog i och för sig helst sett att jag presenterat några procentsatser, staplar och diagram också. I en annan undersökning (i en artikel som ligger för granskning) analyserar jag sistaårsgymnasisters nationella och centrala skrivprov i svenska från sjuttiotalet och framåt för att kunna säga åtminstone något om huruvida det skett en förbättring eller försämring. I den kan jag se en del tendenser men jag välkomnar en större undersökning av liknande slag.

Anledningen till att min avhandling inte faller Enkvist i smaken är att den inte undersöker effekter av det ena eller det andra undervisningsmomentet. Därmed är den inte samhällsnyttig. Det är en orimligt snäv syn på vad forskning bör vara. Och man kan fråga sig varför det bara är just utbildningsforskning som ska vara samhällsnyttig. Jag tror att forskningen måste kunna få vara såväl nyfikenhetsdriven och handla om berättarteknik i Vargas Llosas romaner (Enkvists avhandlingsämne) och föreställningar om skrivande (mitt avhandlingsämne) som driven av samhällsnytta och handla om hur elevers och studenters skrivande kan förbättras (mitt licentiatavhandlingsämne). Men i min avhandling ville jag prova att ta ett större samhälleligt, historiskt och internationellt grepp – ungefär som Inger Enkvist försöker göra i sina böcker om den svenska skolan.

Enkvist skriver att min avhandling är viktig eftersom den är typisk för pedagogikämnet, en disciplin den alltså inte är skriven i. Jag vill nog hävda att den har en del andra förtjänster. Den visar att föreställningar om att elevers och studenters skrivande försämrats varit i svang åtminstone sedan tidigt på sjuttiotalet. Jag menar, i likhet med ett väldigt stort antal språkforskare, att språket inte bara kan beskriva verkligheten utan att det också kan påverka verkligheten. Om ett subjektivt påstående – som att elever skriver bedrövligt nuförtiden – upprepas tillräckligt många gånger tas det till slut för givet och blir sanningen. Enkvist klagar på att jag inte kan bevisa att kritikerna har fel. Nå, det har jag inte heller gjort anspråk på, även om jag i en del fall kan hävda att påståendena faktiskt inte stämmer. Däremot bevisar jag att kritikerna oftast inte ger några som helst relevanta belägg för sina påståenden och i andra fall tolkar färdighetsundersökningar som fan läser Bibeln. Nog måste väl en av forskningens uppgifter kunna vara att problematisera hur föreställningar som sprids, inte minst genom mediernas försorg, blir till sanningar som vilar på lösan grund? Föreställningarna som florerar har viss inverkan på utbildningspolitiken och, i förlängningen, åtminstone i någon mån på den väg samhället tar.

Det kanske kan tas med en axelryckning att Enkvist valde just min avhandling som exempel på undermålig onödig forskning. Jag sticker ut hakan och trampar väl på en eller annan öm tå. Då får man nog räkna med att få på tafsen. Att en professor nedlåter sig till att raljera över en enskild oetablerad nydisputerad forskares verk på en rikstäckande morgontidnings ledarsida kan man tycka vad man vill om, men särskilt vackert är det inte. Särskilt beklämmande är det att Enkvist som professor i spanskspråkig litteratur tar sig rätten att sätta sig till doms över en avhandling i utbildningsvetenskap, en disciplin hon med all önskvärd tydlighet visat sig inte ha någon större kunskap om. Kanske är det helt enkelt så att Enkvist känt sig träffad. Hon är ju en av de senaste decenniernas allra ivrigaste skolkritiker som ständigt återkommer till hur förödande den socialdemokratiska skolpolitiken under sextiotalet varit, den som hade som målsättning att utjämna sociala klyftor.

Enkvist skriver att den forskning jag och många med mig bedriver inte bara är onödig utan faktiskt också en del av den svenska skolans problem. Det är en mycket märklig inställning. Om något är väl en del av problemet alla förståsigpåare och sanningssägare som vet så hemskt mycket om den svenska skolan – utan att veta.

MARTIN MALMSTRÖM, fil dr i utbildningsvetenskap, fil lic i svenska med didaktisk inriktning, gymnasielärare i svenska, engelska och litterär gestaltning

Inger Enkvist, slutreplik: Martin Malmström har reagerat på min artikel från söndagen den 16 juli, där jag försöker informera allmänheten om att forskning kring undervisning inte nödvändigtvis har syftet att leda till bättre undervisning. Jag visade att svenska politiker och skattebetalare har varit och fortsatt är mycket generösa med att understödja den här sektorn samtidigt som svensk utbildning har större problem än någonsin i modern tid. Min artikel hänvisade till undersökningar från 2000, 2010 och 2011, som alla påpekar att forskning om utbildning mycket sällan studerar hur utbildningen ska förbättras, något som skattebetalarna förmodligen tror. För att visa att tendensen fortfarande är stark tog jag ett exempel från en nyutkommen doktorsavhandling, som samtidigt fick illustrera hur man kan lägga upp en avhandling om utbildning utan att tala om utbildningsresultat och utan att ha perspektivet hur utbildning ska förbättras. Avsikten var att peka på något generellt.

Jag undvek att nämna avhandlingsförfattarens namn, eftersom jag ville peka på något generellt och inte polemisera mot en viss person. När det gäller doktorsavhandlingar kan en utomstående heller inte veta om avhandlingsämne och metod kommer ifrån doktoranden själv eller från miljön kring doktoranden.

Jag skrev om själva avhandlingen som ett exempel på den tendens jag ville dra uppmärksamhet till och inte om avhandlingsförfattaren. Vad han skrivit i övrigt hör därför inte till argumentationen.

Ämnet pedagogik har numera ofta bytt namn till utbildningsvetenskap som i sin tur har underavdelningen didaktik. Pedagogik i form av lärarutbildning drar till sig mindre intresse från de verksamma på området som föredrar att tillhöra utbildningsvetenskap och didaktik, vilket skulle kunna tolkas som att de föredrar att följa modeller från annan teoretisk forskning snarare än att vara till nytta i praktisk undervisning. Argumentationen i min artikel går ut på att samhällets generösa finansiering, som har gjort att sektorn har växt kraftigt, har sin grund i en önskan att förbättra just det praktiska, nämligen lärarutbildningen och därmed elevernas prestationer. Det uppstår på så sätt en konflikt mellan samhällets förväntan på området och områdets eget val av inriktning.

Sammanfattningsvis utgör det inte något problem att en och annan avhandling inom utbildningsområdet inte är inriktad på inlärningsresultat men däremot utgör det ett allvarligt samhällsproblem att en mer effektiv utbildning inte står i centrum för de olika utbildningsvetenskapliga inriktningarna.

INGER ENKVIST