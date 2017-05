Alla vill inte avskaffa ObamaCare Foto: Charles Dharapak

Jag hade inte en susning om att sjukvårdspolitiken kunde vara så här krånglig...

Ledare

Detta är är ett av president Donald Trumps minnesvärda uttalanden under hans första tid som president.

Men han är inte ensam om att tycka att det är krångligt med den amerikanska ordningen (oordningen?) avseende sjukförsäkringssystemet.

Det som ofta glöms bort i diskussionen är att sedan andra världskriget är arbetsgivarens kostnad för anställdas sjuk- och hälsovårdsförsäkringar (även tandvården är inkluderad) avdragsgill för arbetsgivaren.

Om man söker en enda förklaring till varför amerikansk sjukvård är så dyrbar för statskassan är det här diskussionen ska börja.

Den ordning som råder på detta område innebär ju att det inte finns någon intressent som bevakar skattebetalarnas intresse. Varken arbetsgivare eller sjukförsäkringsföretag har ju ett tydligt intresse att hålla nere kostnaderna eftersom det är ”någon annan” som betalar.

Men just den ordningen är ”politiskt omöjlig” att rubba.

Alltså handlar den amerikanska health care-debatten om annat.

Vad den handlar om är inte så lätt att kortfattat svara på.

Ett svar handlar om president Trumps hat mot sin företrädare. Trump accepterade aldrig en president som inte var vit. Trumps mångåriga kamp för att få Obama förklarad som illegitim till presidentposten kan knappast haft annat än i grunden ett rasistiskt motiv.

Att förinta Obama, Obamas politiska arv, är uppenbart centralt för Trump.

Trumps kritik av ACA, Obama-administrationens sjukvärdsreform, har också haft rasistiska övertoner. Reformen har ju gett sjukförsäkring till många fattiga svarta, fattiga latinos. I den republikanska agitationen mot ACA har ett genomgående tema under Obamas 8 presidentår varit att reformen kostat för mycket, dvs gett försäkringsskydd till medborgare som inte förtjänar detta. Att många fattiga vita som röstat på Trump i presidentvalet kan komma att drabbas av Trumpadministrationens förslag är något som presidenten sökert bortse från.

Kongressens hantering av frågan har nog lämnat många, också många amerikaner, förvirrade. Först förlorade republikanerna i kongressen en omröstning om att avskaffa och ersätta ACA (repeal and replace). Sedan modifierades det första förslaget och gick sedan igenom i en omröstning i representanthuset.

Men vägen till en ny lag som presidenten ska skriva under är lång. Först ska senaten skriva sin nya lag och det kommer sannolikt att ta många månader. Senaten tar ett helt omtag och resultatet kommer troligen inte ha stora likheter med representanthusets beslut. Därefter vidtar nya förhandlingar i kongressen för att formulera ett lagförslag som hela kongressen kan omfamna. Först därefter är processen färdig för presidentens undertecknande.

När The Economist nyligen intervjuade presidenten hade han detta att säga om vad han tror kommer bli resultatet av kongressens arbete:

One of the great things about getting health care is that we will be saving, I mean anywhere from $400bn to $900bn.

Mr Mnuchin: Correct.

President Trump: That all goes into tax reduction. Tremendous savings.

Det kommer bli intressantatt se om den amerikanska statens kostnader för sjukvårdsförsäkringssystemet kommer att minsta med mellan 400 och 800 miljarder dollar (som Trump alltså tror) som sedan kan omvandlas till bantade skatter.

Min prognos är att detta kommer visa sig komplicerat därför att mellanårsvalet i november 2018 kommer att påverka den politiska processen.

Den som vill förstå hela komplexet rekommenderas varmt en podcast där James Pethokoukis frågar ut Ben Ippolito som är expert på den amerikanska sjukvårdspolitiken på American Enterprise Institute.(Ännu ingen länk till intervjun på AEIs hemsida.)

Pethokoukis har en podcastserie (”Political Economy”) som även i övrigt varmt rekommenderas. Han är i grunden journalist och är en lysande utfrågare..

Till poängen med denna podcast hör också att varje avsnitt läggs upp på AEIs hemsida (aei.org) i två versioner: dels som en kort sammanfattande text, dels en utskrift av hela intervjun.

Kort sagt ett fynd och dessutom helt gratis!