Första Londontåget framme i Kina

Sidenvägen var ett nät av kamel- och hästrutter, från Kinas dåvarande huvudstad Xian över öken och stäpp, via Kaspiska havet till Europa. Handelstrafiken började redan för två millennier sedan, och miste sin stora betydelse först för ungefär 500 år sedan. Då blev människan bättre på transporter till sjöss, samtidigt som Kinas maktcentrum hade flyttat österut, närmare kusten.

För några år sedan började Kina marknadsföra "nya Sidenvägen", även känd som "Ett bälte och en väg", en satsning på bättre transporter mellan Asien, Europa och Afrika.

Satsningarna inbegriper både landsvägs-, järnvägs- och sjötransporter. Järnvägar har byggts, och byggs, i många länder.

De fasta tåglinjer som öppnats till Västeuropa går norr om Svarta och Kaspiska haven, via Kazakstan och Ryssland. 1 100–1 200 mil på 16–18 dygn innebär en genomsnittshastighet på under 30 km/h.

Kanske lika bra då att hugade tågpassagerare från Europa till Kina fortfarande hänvisas till den ännu nordligare Transmongoliska järnvägen. Denna klassiska tågluffarlinje tar drygt sex dygn de 760 milen Moskva-Peking, vilket ger en genomsnittshastighet på uppemot 50 km/h.