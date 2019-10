Med sin debut steg hon ned som en frälsare i ett i övrigt stillastående Musiksverige. Ett land som hade fullt upp med låtlistor, hits och beats skapade i datorer. Sarah Klang från Västkusten blev det som alla väntat på – debutanten som slog igenom mot alla odds. Hon motbevisade allt, hennes musikgenre hade redan dömts ut – och formatet den förpackades i sades sakna framtidsutsikter.

Och för mig personligen blev hon en tröst just i den sekund jag behövde det. ”Love in the Milky way” blev en plats där jag kunde sörja och finna tröst, hon blev min egen kyrka när jag behövde den som allra mest.