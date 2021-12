Den första meningen i Andrés Stoopendaals roman ”Dunning-Kruger-effekten” lyder som följer:

”Det var först i slutet av mars 2018, och som av en händelse endast några veckor efter att Carl Cederströms märkvärdiga artikel om Jordan B. Petersons 12 Rules for Life: An Antidote to Chaos* publicerats i Svenska Dagbladet, som jag på allvar förstod hur verkligt provocerande, för att inte säga skandalös, den kanadensiska psykologen betraktades som bland gemene man, men även av personer i min egen umgängeskrets.”