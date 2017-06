Första filmerna för Way Out West släppta

Way Out West släppte under tisdagen de första titlarna i festivalens filmprogram. Arkivbild. Foto: Adam Ihse/TT

Årets filmprogram för Way Out West börjar ta form. I dag släppte festivalen de första titlarna och det är en kombination med klassiker och premiärer.

Några av filmerna är "City of Ghosts", "Django", "Dröm Vidare" och skräckfilmen "Raw". Dessutom blir det världspremiär när Nikeisha Anderssons film "Para Knas" går upp på vita duken.

Filmerna visas som vanligt på biograferna Hagabion och Capitol men även på det nya området Höjden.

Way Out West tar plats i Slottsskogen i Göteborg mellan 10 och 12 augusti. Uppträder gör bland annat Frank Ocean, Lana Del Rey, The XX och Oskar Linnros.