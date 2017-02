Foto: Anders Wiklund/TT / TT NYHETSBYRÅN

Först föll snön. Sedan Stina Nilsson. Som från sidan av spåret fick se Falla av alla ta hem det guld hon själv skulle ta. Nej, perkele också vilken mardrömsstart det blev på skid-VM.

Kommentar En kommentar belyser ett ämne ur flera infallsvinklar. Eventuella åsikter som uttrycks är skribentens egna.

Det går inte att skylla på det tilltagande snöfallet under dagen eller dåliga skidor, även om de svenska vallarna inte fick till glidet 100-procentigt när skid-VM i Lahtis inleddes med sprintloppen. Stina Nilsson har bara sig själv att skylla för det tunga fallet i semifinalen.

Hon blev alldeles för ivrig in i sista kurvan när hon från yttern försökte trycka sig förbi ryskan Natalja Matvejeva. Båda föll pladask. Tungt. Trist. Antiklimax.

Annons X

Stina skulle ha hållit sig kall och fortsatt sin väg på yttern. Då hade hon med största säkerhet tagit sig till final tillsammans med Maiken Caspersen Falla. Och utmanat norskan som nu var helt överlägsen när allt senare avgjordes.

Det var Sveriges största guldchans i VM som gick upp i snörök. Men det gäller att hålla sig på benen och undvika misstag. Stina Nilsson fick tyvärr en dyrköpt läxa att ta med sig för framtiden.

I början av karriären kunde hon också ibland bli lite väl tuff i duellerna och förstöra för sig själv på liknande sätt. Nu föll (!) hon tyvärr in i gamla synder. Vid helt fel tillfälle.

Stäng SvD VIN & MAT:s NYHETSBREV – vintips och recept direkt i mejlkorgen Jag godkänner villkoren och att ta emot alkoholreklam från SvD Anmäl dig här

Det är annars just den taktiska skickligheten, att manövrera sig fram till bra positioner, som är en av hennes främsta tillgångar som skidåkare; att alltid ”ha huvudet med sig”. Nu hade hon det under armen – och drog dessutom med sig ryskan i fallet som var rejält upprörd efteråt.

Jag är helt säker på att Stina hade utmanat Maiken Caspersen Falla hela vägen in i mål i en final. Nu snuvades vi på en av mästerskapens hetaste dueller och norskan kunde defilera hem guldet. Hanna Falk slutade fyra, Ida Ingemarsdotter femma. Bittert, även om deras insatser var helt okej med tanke på förutsättningarna. Men i mästerskap är det bara medaljer som räknas.

Ett fall är sånt som händer i sprint då och då. Det ingår liksom i grenens karaktär där det är tätt och trångt om utrymmet, framför allt i den fria stilen. Stina Nilsson kommer igen. Förhoppningsvis redan i lördagens skiathlon och söndagens sprintstafett. Räkna med att fallet hur som helst fungerar som tändvätska inför fortsättningen av VM.

Jag noterade en del skadeglada norska kommentarer direkt efteråt, som att ”Silver-Stina” gått och blivit ”Semi-Stina”. Tycker nog att norrmännen ska inta en mer ödmjuk inställning, med tanke på vad som hänt i astma-gate och efter Johaugs dopningsfall. Våra grannar i väster bör i stället bara glädjas över Fallas guld och Johannes Kläbos brons.

Stina hade fem raka segrar mot just Falla i sprintfinaler. Men det betyder mindre just nu när mörkret sänkt sig över Lahtis. Sverige hade behövt en bra inledning på VM för att få arbetsro. Nu finns en risk att det smyger sig in en osäkerhet inför fortsättningen i svensklägret. En fjärde- och en femteplats på damsidan och noll herrar i finalen var sämre än väntat.

Maiken Caspersen Falla och herrsegraren Federico Pellegrino var de bästa för dagen och välförtjänta guldmedaljörer. Noterbart är att det blev dubbelt amerikanskt på pallen bakom Falla, något att ha med sig i minnet fram mot stafetten om en vecka.

På lördag är det dags för Charlotte Kalla att ge sig in i VM. Hon är i riktigt fin form. Den här gången lovar jag dock att inte ta ut någon svensk medalj i förskott.

Men…visst vore det underbart om Kalla kunde sätta Marit Bjørgen och Heidi Weng på plats.

Eller om Stina Nilsson fick sin revansch så snabbt som möjligt.