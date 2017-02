Förslag om husarrest för unga under året

Justitieminister Morgan Johansson (S) förebereder förslag om att unga brottslingar ska kunna dömas till husarrest. Arkivbild. Foto: Christine Olsson/TT

– Vi kommer under det här året att gå fram med en lagstiftning vad gäller detta. Det är under utredning. Det handlar om att se till att de ungdomar som begår många brott håller sig hemma på helgerna, och att de kan gå i skolan, säger Morgan Johansson.

Förslaget om att införa en ny påföljd, husarrest med fotboja, för att hindra unga från att dras in djupare in i kriminalitet togs upp av inrikesminister Anders Ygeman (S) under ett besök i Malmö nyligen.

– Våra påföljder för unga är för dåliga. De som är för unga för fängelse ska i stället kunna dömas till husarrest i hemmet, sade Anders Ygeman.