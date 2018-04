Är det så att man blir röd av ilska? Enligt en ny studie kan så vara fallet. Vår ansiktsfärg avslöjar nämligen vårt sinnestillstånd.

Annons X

I studien fick deltagarna kolla på foton som visade neutrala ansikten. När deltagarna sedan ombads att tolka känslorna på ansiktena gissade de rätt 75 procent av gångerna. Anledningen? De små nyansskillnader i ansiktsfärgen.

– Vi tror att dessa förändringar beror på ändringar i blodflödet som stimuleras av det centrala nervsystemet. Vi uppfattar inte bara dessa ändringar i ansiktsfärg, vi kopplar också dem till ett sinnestånd, medvetet eller inte, förklarar forskaren bakom studien, professor Aleix Martinez från Ohio State University.

Forskarna, som publicerat sina upptäckter i tidskriften Proceedings of the National Academy of Scientists, visade att alla mänskliga känslor kan karaktäriseras av nyanser i rött, grönt, blått och gult i olika mängder och områden i ansiktet.



Här är de olika färgnyanserna i ditt ansikte:

Äckel/avsky:

Blå-gul nyans runt munnen och röd-grön nyans på näsa och panna.

Glädje:

Röda kinder med blåa nyanser runt hakan.

Överraskad:

Ännu rödare kinder med mindre blått runt hakan.

Ilska:

Väldigt röda nyanser i ansiktet.