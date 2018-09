Ju äldre, desto härligare? Nu visar forskning att vår personlighet blir bättre med åldern.

I en amerikansk studie – publicerad i Journal of Personality and Social Psychology – följde forskare 1 800 personer, i åldrarna 16-66, under 50 år. Det är första gången forskare har studerat personlighet under en så lång tid, med samma grupp från experimentets start.

Forskarna fann att den grundläggande personligheten i stort sett var samma oavsett ålder. Däremot utvecklades vissa karaktärsdrag med åren. Deltagarna var trevligare, mer samvetsgranna och emotionellt stabila i slutet av studien – vilket visar på att dessa egenskaper förbättras med åldern.

Precis som med ett riktigt bra vin, blir vi människor också bara bättre med åren.

Foto: IBL