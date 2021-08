Forskarna vet varför du inte kan sluta samla

Frimärken, porslinstomtar eller vinylskivor – vad vi än tenderar att samla på är vår drivkraft att fortsätta med samlandet ofta stor. Enligt en SOM-undersökning från 2006 ser sig var femte svensk som en samlare, och Daniel Krawczyk, professor i beteende- och neurovetenskap vid University of Texas and Dallas, menar i ett TEDx-talk att våra hjärnor ”är programmerade för att samla”.

I en brittisk studie visade sig den viktigaste motivationen för skivsamlare, utöver den sinnliga upplevelsen av att lyssna till musiken på skivan, vara vinylskivors status som ”heliga” objekt samt skivsamlingen som en essentiell del av självbilden. Vilka andra mekanismer är det då som driver samlare till att hänga på Ebay i timmar för att buda hem en originalpress av The Beatles debutalbum Please please me, eller att köa i timmar för den senaste muminmuggen?